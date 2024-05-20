Ardahan'da vadi yamacında mahsur kalan koyunu AFAD ve JAK kurtardı

Bölgeye giden AFAD ve JAK ekipleri, halat yardımıyla indikleri bölgeden koyunu kurtarıp sahibine teslim etti.

Ardahan'da vadi yamacında mahsur kalan koyunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.

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