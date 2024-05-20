Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da vadi yamacında mahsur kalan koyunu AFAD ve JAK kurtardı

        Ardahan'da vadi yamacında mahsur kalan koyunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da vadi yamacında mahsur kalan koyunu AFAD ve JAK kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da vadi yamacında mahsur kalan koyunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.

        Çıldır ilçesine bağlı Kaşlıkaya köyünde yaşayan bir çiftçiye ait koyunun vadi yamacında mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Bölgeye giden AFAD ve JAK ekipleri, halat yardımıyla indikleri bölgeden koyunu kurtarıp sahibine teslim etti.

        Büyük mutluluk yaşayan çiftçi, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı
        Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Ardahan'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı
        Ardahan'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı
        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı
        Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı
        Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı
        Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı
        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı