Başpehlivan Kaya ve eski milli güreşçi Demir, Ardahan'da öğrencilerle buluştu

Etkinlik, öğrencilerin Kaya ve Demir ile hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.

Soru cevap şeklinde devam eden etkinlikte Kaya ve Demir, sporun insan hayatındaki önemine dikkati çekti.

Etkinliğe katılan başpehlivan Kaya ve eski milli güreşçi Demir, spora başlama süreçleri, başarıları ve yaşadıkları zorluklarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Dünya Güreş Günü" dolayısıyla Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda söyleşi düzenlendi.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin başpehlivanlarından Recep Kaya ve eski milli güreşçi Ramazan Demir, Ardahan’da öğrencilerle bir araya geldi.

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