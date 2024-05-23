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        Başpehlivan Kaya ve eski milli güreşçi Demir, Ardahan'da öğrencilerle buluştu

        Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanlarından Recep Kaya ve eski milli güreşçi Ramazan Demir, Ardahan'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 21:33 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:33
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        Başpehlivan Kaya ve eski milli güreşçi Demir, Ardahan'da öğrencilerle buluştu
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        Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin başpehlivanlarından Recep Kaya ve eski milli güreşçi Ramazan Demir, Ardahan’da öğrencilerle bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Dünya Güreş Günü" dolayısıyla Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda söyleşi düzenlendi.

        Etkinliğe katılan başpehlivan Kaya ve eski milli güreşçi Demir, spora başlama süreçleri, başarıları ve yaşadıkları zorluklarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

        Soru cevap şeklinde devam eden etkinlikte Kaya ve Demir, sporun insan hayatındaki önemine dikkati çekti.

        Etkinlik, öğrencilerin Kaya ve Demir ile hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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