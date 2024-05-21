AK Parti Ardahan İl Başkanı Yılmaz'dan belediye işçilerinin maaşlarına ilişkin açıklama

AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz, "(Belediye işçileri)Maaşlarının yarısından daha azı yatan personelin mağduriyeti bir an evvel sonlandırılmalıdır." dedi.

Yılmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ardahan Belediyesinde yaşanan birkaç konuyla ilgili açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Belediye işçilerinin maaşlarına değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ardahan Belediyesinde, personel kıyımından sonra şimdi de emekçilerin maaş haklarına göz dikilmiş durumdadır. Maaşlarının yarısından daha azı yatan personelin mağduriyeti bir an evvel sonlandırılmalıdır. Evlerinin geçimini belediyede çalışarak karşılayan emekçi kardeşlerimizin aileleriyle birlikte zor durumda bırakılması, kabul edilemez bir durumdur. Önceki yıllarda sözleşme gereği yapılan zamların iptal edilmesinin gündeme getirilmesi ise tam bir hukuksuzluktur."