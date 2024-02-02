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        Ardahan'da AFAD'ın paletli aracı Türk Telekom ekiplerine lojistik destek sağladı

        Karla kaplı Ardahan'da Türk Telekom ekibi, arıza yaşanan vericiye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) paletli aracıyla ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:37
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        Ardahan'da AFAD'ın paletli aracı Türk Telekom ekiplerine lojistik destek sağladı
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        Karla kaplı Ardahan'da Türk Telekom ekibi, arıza yaşanan vericiye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) paletli aracıyla ulaştırıldı.

        Türk Telekom Müdürlüğüne bağlı arıza ekibi, yoğun kar nedeniyle Ardahan-Artvin arasında 2 bin 581 rakımlı bölgedeki verici istasyonunda yaşanan arızaya müdahale edemedi.

        AFAD'tan destek isteyen ekibe, kurumun paletli aracı yönlendirildi.

        Paletli araca alınan arıza ekipleri, karla kaplı dağları aşıp sorun yaşanan vericiye ulaştı.

        İşlemlerini tamamlayan ekip, yine paletli araçla il merkezine döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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