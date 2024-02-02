Ardahan'da AFAD'ın paletli aracı Türk Telekom ekiplerine lojistik destek sağladı

Karla kaplı Ardahan'da Türk Telekom ekibi, arıza yaşanan vericiye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) paletli aracıyla ulaştırıldı.

Türk Telekom Müdürlüğüne bağlı arıza ekibi, yoğun kar nedeniyle Ardahan-Artvin arasında 2 bin 581 rakımlı bölgedeki verici istasyonunda yaşanan arızaya müdahale edemedi.

AFAD'tan destek isteyen ekibe, kurumun paletli aracı yönlendirildi.

Paletli araca alınan arıza ekipleri, karla kaplı dağları aşıp sorun yaşanan vericiye ulaştı.

İşlemlerini tamamlayan ekip, yine paletli araçla il merkezine döndü.

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