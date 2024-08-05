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        Haberler Yaşam Bu hataları bulmak büyük dikkat istiyor! 14 fotoğrafta saklı olan hataları bulabilir misiniz?

        Bu hataları bulmak büyük dikkat istiyor! 14 fotoğrafta saklı olan hataları bulabilir misiniz?

        İşte zihninizi zorlayacak bir meydan okuma! Sizin için her biri dikkatle incelemeyi gerektiren 14 fotoğraf derledik. Her fotoğrafta saklı olan hataları bulmaya çalışırken, gözlem yeteneğinizi sınayacaksız!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:00
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        1

        Her bir fotoğrafta ustalıkla gizlenmiş hataları bulmak için gözlerinizi dört açın. Detaylara dikkat ederek bu zorlu görevi başarıyla tamamlayabilir misiniz? İşte hatalarını bulmanız gereken 14 kare!

        2

        1. GÖRSEL

        3

        1. GÖRSEL CEVABI

        Köpeğin kasesi kayıp.

        4

        2. GÖRSEL

        5

        2. GÖRSEL CEVABI

        Gökkuşağındaki renk sıralaması yanlış.

        6

        3. GÖRSEL

        7

        3. GÖRSEL CEVABI

        Kızın kulağı ters çevrilmiş durumda.

        8

        4. GÖRSEL

        9

        4. GÖRSEL CEVABI

        Kedinin bir köpek kuyruğu var.

        10

        5. GÖRSEL

        11

        5. GÖRSEL CEVABI

        Pasta üflenmesine rağmen mumlar hala yanıyor.

        12

        6. GÖRSEL

        13

        6. GÖRSEL CEVABI

        Kadının çorabı iki farklı renkte.

        14

        7. GÖRSEL

        15

        7. GÖRSEL CEVABI

        Futbolda mavi kart yoktur.

        16

        8. GÖRSEL

        17

        8. GÖRSEL CEVABI

        Adam eti iki tane çatalla yiyor.

        18

        9. GÖRSEL

        19

        9. GÖRSEL CEVABI

        Sarışın çocuk oyun kumandasını ters tutuyor. Diğer çocuk ise kıyafetini ters giymiş.

        20

        10. GÖRSESL

        21

        10. GÖRSEL CEVABI

        Uçağın kuş kanatları var.

        22

        11. GÖRSEL

        23

        11. GÖRSEL CEVABI

        Fincan baş aşağı duruyor, kadın portakal suyu döküyor ama bardaktaki içecek kırmızı.

        24

        12. GÖRSEL

        25

        12. GÖRSEL CEVABI

        Marsın üstünde olmalarına rağmen arka planda da mars gözüküyor.

        26

        13. GÖRSEL

        27

        13. GÖRSEL CEVABI

        Yolun sonu tabelası olmasına rağmen araçlar gitmeye devam ediyor.

        28

        14. GÖRSEL

        29

        14. GÖRSEL CEVABI

        Çaydanlık ocakta olmamasına rağmen dumanı tütüyor.

        Kaynak: Brightside

        Fotoğraf Kaynak: Brightside

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