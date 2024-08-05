Bu hataları bulmak büyük dikkat istiyor! 14 fotoğrafta saklı olan hataları bulabilir misiniz?
İşte zihninizi zorlayacak bir meydan okuma! Sizin için her biri dikkatle incelemeyi gerektiren 14 fotoğraf derledik. Her fotoğrafta saklı olan hataları bulmaya çalışırken, gözlem yeteneğinizi sınayacaksız!
Her bir fotoğrafta ustalıkla gizlenmiş hataları bulmak için gözlerinizi dört açın. Detaylara dikkat ederek bu zorlu görevi başarıyla tamamlayabilir misiniz? İşte hatalarını bulmanız gereken 14 kare!
1. GÖRSEL
1. GÖRSEL CEVABI
Köpeğin kasesi kayıp.
2. GÖRSEL
2. GÖRSEL CEVABI
Gökkuşağındaki renk sıralaması yanlış.
3. GÖRSEL
3. GÖRSEL CEVABI
Kızın kulağı ters çevrilmiş durumda.
4. GÖRSEL
4. GÖRSEL CEVABI
Kedinin bir köpek kuyruğu var.
5. GÖRSEL
5. GÖRSEL CEVABI
Pasta üflenmesine rağmen mumlar hala yanıyor.
6. GÖRSEL
6. GÖRSEL CEVABI
Kadının çorabı iki farklı renkte.
7. GÖRSEL
7. GÖRSEL CEVABI
Futbolda mavi kart yoktur.
8. GÖRSEL
8. GÖRSEL CEVABI
Adam eti iki tane çatalla yiyor.
9. GÖRSEL
9. GÖRSEL CEVABI
Sarışın çocuk oyun kumandasını ters tutuyor. Diğer çocuk ise kıyafetini ters giymiş.
10. GÖRSESL
10. GÖRSEL CEVABI
Uçağın kuş kanatları var.
11. GÖRSEL
11. GÖRSEL CEVABI
Fincan baş aşağı duruyor, kadın portakal suyu döküyor ama bardaktaki içecek kırmızı.
12. GÖRSEL
12. GÖRSEL CEVABI
Marsın üstünde olmalarına rağmen arka planda da mars gözüküyor.
13. GÖRSEL
13. GÖRSEL CEVABI
Yolun sonu tabelası olmasına rağmen araçlar gitmeye devam ediyor.