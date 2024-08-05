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        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, İl Genel Meclis üyelerini ziyaret etti

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan İl Genel Meclis üyelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:16 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:16
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        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, İl Genel Meclis üyelerini ziyaret etti
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        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan İl Genel Meclis üyelerine ziyarette bulundu.

        Karagöl Mahallesindeki meclis binasına gelen Koç, burada üyelerle bir süre sohbet etti.

        Meclis üyelerinin sorun ve taleplerini dinleyen Koç, Ardahan'da ayırım yapmadan hizmet etmek istediklerini söyledi.

        Bugün meclis üyeleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Koç, "Burada iktidarından, muhalefetine herkes var. Herkes çok iyi biliyor ki hizmette ayırım yapmıyoruz. Bizde olan belediye neyse olmayan belediyeye aynı hizmet gidiyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle burada bana aktarılan köy yollarına ilişkin sorunların yakın takipçisi olacağım, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

        Koç'a, AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz'da eşlik etti.

        AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Suat Hancıoğlu da Koç'un kendilerini ziyaretinde duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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