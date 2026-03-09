Canlı
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Ardahan kar yağışı, Kars'ta ise soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:04
        Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Ardahan kar yağışı, Kars'ta ise soğuk hava etkili oldu.

        Ardahan'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran yağışla cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

        Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

        - Kars

        Kars'ta ise dün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sakıtları oluştu, belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

        Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü, bazı evler karla kaplandı.

