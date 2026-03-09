Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Ardahan kar yağışı, Kars'ta ise soğuk hava etkili oldu.
Ardahan kar yağışı, Kars'ta ise soğuk hava etkili oldu.
Ardahan'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran yağışla cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.
- Kars
Kars'ta ise dün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sakıtları oluştu, belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.
Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oldu.
Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü, bazı evler karla kaplandı.
