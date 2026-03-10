Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ temizlendi. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine bugün çığ düştü. Çığın düşmesiyle yol kısa süreli ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çığın düştüğü alanda iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.