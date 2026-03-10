Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ temizlendi

        Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ temizlendi

        Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ temizlendi.

        Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine bugün çığ düştü.

        Çığın düşmesiyle yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çığın düştüğü alanda iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı.

        Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Eymen'in cinayet zanlılarına yeni ceza!
        Eymen'in cinayet zanlılarına yeni ceza!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor

        Benzer Haberler

        Zamanla yarışan doktorlar riskli beyin ameliyatıyla genç hastayı hayata bağ...
        Zamanla yarışan doktorlar riskli beyin ameliyatıyla genç hastayı hayata bağ...
        Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu
        Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu
        Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Ulaşıma kar ve tipi engeli
        Ulaşıma kar ve tipi engeli
        Özer, (AESOB) başkan adaylığını açıkladı
        Özer, (AESOB) başkan adaylığını açıkladı
        Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü görüntülendi
        Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü görüntülendi