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        Haberler Objektife Takılanlar Kenan Doğulu ile Beren Saat, el ele çivileme atladı

        Kenan Doğulu ile Beren Saat, el ele çivileme atladı

        Kenan Doğulu ile Beren Saat, Bodrum tatillerine devam ediyor. Ünlü çift, denize girerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:13
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kenan Doğulu ile Beren Saat, Bodrum'daki tatillerini sürdürüyor.

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        Ünlü çift, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

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        Kenan Doğulu, bir hayranının özçekim ricasını geri çevirmedi.

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        Öğlen saatlerinde şezlonglarında dinlenen ikili, akşam üstü plajda bulunan mekânda eğlendi.

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        Kenan Doğulu ile Beren Saat, ilerleyen dakikalarda iskeleden denize girdi.

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        Kenan Doğulu ile Beren Saat, iskeleden el ele çivileme tarzında suya atladı. Çiftin bu atlayışı, çevredekiler tarafından 'Aşk atlayışı' olarak yorumlandı.

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        İkili, denizin keyfini uzun süre suda kalarak çıkardı.

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        Ünlü çift, denizden çıktıktan sonra otellerine kahkaha atarak döndü.

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        İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in tatilinden objektiflere yansıyan diğer fotoğraflar...

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        #beren saat
        #Kenan Doğulu
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