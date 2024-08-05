Başkan adayı Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak

ABD'de kaynaklar, Başkan Adayı Harris'in Başkan Yardımcısı adayını seçimin sonucunu belirlemesi muhtemel birçok salıncak eyaleti kapsayan bir tura başlamadan önce her an açıklayabileceğini bildirdi.

Harris dün başkent Washington'daki Donanma Gözlemevi'nde en iyi üç adayla, Minnesota Valisi Tim Walz, Arizona Senatörü Mark Kelly ve Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, görüşerek arayışını tamamladı.

Kamala Harris Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ile de 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Kentucky Valisi Andy Beshear ve Illinois Valisi J.B. Pritzker de bu görev için yarışan diğer adaylar.