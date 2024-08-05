Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Bu turda temsilcimiz Galatasaray, Young Boys ile eşleşirken, Fenerbahçe ise Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray ve Fenerbahçe play-off turunu geçtikleri takdirde adlarını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Yapılan kura çekiminin ardından temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.
Devler Ligi'nde eleme aşamasına play-off turundan itibaren katılacak olan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu turda İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti.
Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Play-off turunu geçecek takımlar, adlarını bu sezon ilk kez lig formatıyla oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Galatasaray, Young Boys ile ilk maçını deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak.
Fenerbahçe ise Lille'i elemesi halinde play-off turunda ilk maçını İstanbul'da, rövanşı deplasmanda oynayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
Young Boys-Galatasaray
Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG
Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente