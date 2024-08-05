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        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakipleri belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Bu turda temsilcimiz Galatasaray, Young Boys ile eşleşirken, Fenerbahçe ise Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray ve Fenerbahçe play-off turunu geçtikleri takdirde adlarını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:24
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

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        Yapılan kura çekiminin ardından temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.

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        Devler Ligi'nde eleme aşamasına play-off turundan itibaren katılacak olan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu turda İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti.

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        Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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        Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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        Play-off turunu geçecek takımlar, adlarını bu sezon ilk kez lig formatıyla oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

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        Galatasaray, Young Boys ile ilk maçını deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak.

        Fenerbahçe ise Lille'i elemesi halinde play-off turunda ilk maçını İstanbul'da, rövanşı deplasmanda oynayacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

        Young Boys-Galatasaray

        Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets

        Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC

        Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız

        Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB

        Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG

        Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente

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