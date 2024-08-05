Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Programımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli fikirleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara da şükranlarımı sunuyorum.

"ULUSLARARASI SİSTEMDE CİDDİ BİR GÜÇ BOŞLUĞU VAR"

Çevremizde vuku bulan gelişmeleri hep beraber takip ediyoruz. Uluslararası sistemde ciddi bir güç boşluğu var. Bir ahlak ve vicdan kaybıyla da karşı karşıyayız. İnsan hakları ve hukuk gibi kavramlarının içi boşaltıldı. Hepimizi ürkütmesi gereken kan, savaş, çatışma görüntüleri adeta sıradan hale geldi.

REKLAM "40 BİN MASUM İNSAN ŞEHİT EDİLDİ" Gazze krizi ile birlikte küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Gazze tüm dünyada maskeleri indirmiştir. Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı anlatmaya artık kelimeler yetersiz kalıyor. Bombaların altında öksüzleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan yüreği yaralı anneleri izlemeye hiçbirimiz dayanamıyoruz. 40 bin masum insan şehit edildi. "BATI İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞIDIR" Bir kısmı ağır 100 bine yakın yaralı var. İsrail Gazzelileri sadece kurşun ve bombalarla öldürmüyor. Aynı zamanda aç ve susuz bırakarak da katlediyor. 300 gündür barbarlığın her türlüsünü sergiliyorlar. BM Güvenlik Konseyi'nden çıt yok. Güya bir karar aldılar ama uygulamak için kıllarını dahi kıpırdatmadılar. Batılı ülkeler de İsrail'in suç ortağıdır.

"KATİLLERİ ALKIŞLAYARAK DESTEKLERİNİ GÖSTERİYORLAR" 85 yıl önce Hitler'in soykırım konuşmasını alkışlayanlar gibi, günümüzde Netanyahu'yu alkışlayanlar alınlarına yapışan o kara lekeyi temizleyemezler. Katilleri alkışlayarak desteklerini gösteriyorlar. Soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüsü değil mahkeme salonlarıdır. "İSMAİL HANİYE'Yİ DAVET EDECEKTİK, ŞAHADET HABERİNİ ALDIK" Buradan bir kez daha İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Ayın 15'inde Sayın Mahmud Abbas'ı Meclis'te dinleyeceğiz. İsmail Haniye'yi davet edecektik. Kendisini Meclis ya da burada konuşturmanın planlarını yaparken şahadet haberini aldık. Rabbim İsmail Haniye kardeşimizin şahadetini kabul buyursun.

"DİJİTAL FAŞİZMLE KARŞI KARŞIYAYIZ" Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyen bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı özgürlük diyerek teşvik eden bu şirketler Filistin halkına adeta savaş açmıştır. Sosyal medya platformlarının bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen FETÖ'dan PKK'ya kadar tüm terör örgütleri adeta at koşturuyorlar. "MAFYA GİBİ DAVRANIYORLAR" Sosyal medya platformları, çıkarlarına dokunulunca mafya gibi davranıyor. Bu platformlarda milletimizin inancına da hakaret ediliyor. Bu platformlarla arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Bizim kimsenin ifade özgürlüğü ile sorunumuz yok, amacımız insanımızın hakkını korumak.