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        Haberler Ekonomi Emlak Son dakika haberi Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Son dakika haberi Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ağustos ayında uygulanabilecek kira tavan zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 65,93 olarak açıklandı. Ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek

        Giriş: 05.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:23
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        Temmuz ayının enflasyon verileri açıklandı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu.

        Konut ve iş yeri kiralarında ağustos ayında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 65,93 olarak şekillendi.

        Konut kiralarında 'yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının kalkmasıyla geçtiğimiz aydan beri 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. Temmuz ayında uygulanan tavan oran yüzde 65,07 olmuştu.

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