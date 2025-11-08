Ardahan'da hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
Ardahan'ın Posof ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile JASAT ekipleri, Söğütlükaya köyünde R.T.A'ya ait 2 büyükbaş hayvanın ahırdan çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucu, hayvanların D.G, M.Ö. ve A.G. tarafından bir araca yüklenerek götürüldüğü tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.