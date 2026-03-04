Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

        Ardahan'da kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 19:39
        Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

        Ardahan'da kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

        Kar yağışı ve hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

