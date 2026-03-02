Ardahan'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen otomobilde hasar oluştu

Ardahan’da bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi, park halindeki otomobile zarar verdi. Karagöl Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine, bina çatısından buz ve kar kütlesi düştü. Otomobilin camları kırıldı, tavanında hasar oluştu.

