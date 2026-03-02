Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da "Oyunu Değiştiren Kadınlar, Türk Spor Tarihinde İlkler" programı düzenlendi

        Ardahan Üniversitesinde "Oyunu Değiştiren Kadınlar, Türk Spor Tarihinde İlkler" programı düzenlendi.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:15
        Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca organize edilen program, kampüsteki Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde yapıldı.


        Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, burada yaptığı konuşmada, kadın mücadelesinin tarihsel süreçte bugüne taşındığını söyledi.


        21. yüzyılın, kadın ve çocuğun yüzyılı olacağını ifade eden Emiroğlu, şöyle konuştu:


        "İki dünya savaşında da en fazla acıyı kadınlarla çocuklar çekti çünkü erkekler cephede öldü, şehit oldular. Cephe arkasında kadınlar çok eziyet çektiler. Yaşamak, çocuğunu büyütmek, neslin devamı için. Dolayısıyla kadın her şeydir. Arapça ümmü, anne demektir. Ümmetçilik, anneden gelen, çocuklar demektir. Şimdi bu bağlamda kadına ve anneye baktığınızda birleştiren temel unsur erkek değil, birleştiren temel unsur, aileyi ayakta tutan kadındır."

        Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, akademik personel ile öğrencilerin katıldığı program, söyleşilerle tamamlandı.

