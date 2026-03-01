Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:01
        Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı.

        Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Perşembe günü kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından söz konusu yol, hafif araçların geçişine açıldı.

        Ekipler, yolda tipinin yer yer etkisini sürdürdüğü uyarısında bulundu.

