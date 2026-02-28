Ardahan-Kars kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından, Karayolları ekipleri yolu küçük araçların geçişine açtı. Ekipler, yolda yoğun buzlanma uyarısında bulundu.

