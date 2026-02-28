Canlı
        Ardahan-Kars kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı

        Ardahan-Kars kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Ardahan-Kars kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından, Karayolları ekipleri yolu küçük araçların geçişine açtı.

        Ekipler, yolda yoğun buzlanma uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

