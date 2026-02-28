Ardahan'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verildi
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle yarın yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan don ve buzlanma sebebiyle özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime verilen ara 1 Mart Pazar günü için bir gün süreyle uzatılmıştır."
