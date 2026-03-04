Canlı
        Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tırların geçişine kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tırların geçişine kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

        Giriş: 04.03.2026 - 10:05
        İl genelinde etkili olan kar ve tipi, birçok noktada ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kar yağışının etkisini artırdığı Ardahan-Şavşat kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

        Yolun Sahara mevkisinde zincirsiz tırların geçişine izin verilmezken, ekipler sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı.

        Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

