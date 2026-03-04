Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tırların geçişine kapatıldı

Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatıldı. İl genelinde etkili olan kar ve tipi, birçok noktada ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışının etkisini artırdığı Ardahan-Şavşat kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Yolun Sahara mevkisinde zincirsiz tırların geçişine izin verilmezken, ekipler sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı. Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

