Ardahan’da kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışıyla birlikte çevre ve park halindeki araçlar karla kaplandı. Yetkililer, yağışın özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya neden olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

