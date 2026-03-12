Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da şehit mezarlarının bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı

        Ardahan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğine yönelik çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:54
        Ardahan'da şehit mezarlarının bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı

        Ardahan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğine yönelik çalışma başlatıldı.


        Ardahan Şehitliği'ndeki programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya, şehit mezarlarının bakım ve onarımına yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

        Çalışmanın kentteki tüm şehit mezarlarını kapsayacağını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

        "Bugün burada vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz."

        Çetinkaya, mevcut durumlarının da kayıt altına alınacağını kaydetti.

        Gelecek nesillere, kahramanların hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmayı borç bildiklerini dile getiren Çetinkaya, "Aziz hatıraları ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla başlatılan bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra görevliler şehitlikteki mezarların bulunduğu alanlarda temizlik yaptı.


        Program, Çetinkaya'nın dua etmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

