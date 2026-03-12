Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor

        Ardahan'da kara yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor

        Ardahan'da kara yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Karayolları ekipleri, söz konusu yolda ulaşımın aksamaması için 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması başlattı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince karla mücadelenin yanı sıra yol genişletme çalışması da yürütülüyor.

        Bölgedeki yoğun kar kütleleri kepçe, greyder ve kar savurma makinesiyle temizleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Çıldırda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni etkin...
        Çıldırda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni etkin...
        Posof'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'nci yıldönümü etkinliği
        Posof'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'nci yıldönümü etkinliği
        Karlı köy yolundaki domuz sürüsü kamerada
        Karlı köy yolundaki domuz sürüsü kamerada
        Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda iftar buluşma...
        Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda iftar buluşma...
        Çıldır anaokulu öğrencileriyle ramazan etkinliği programı
        Çıldır anaokulu öğrencileriyle ramazan etkinliği programı
        GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü açıld...
        GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü açıld...