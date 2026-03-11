Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü açıldı

        Çığ nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 17:34
        Kenti Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine çığ düştü.

        Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

        Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kara yolunda küçük araçların geçişine kontrollü olarak izin verildi.

