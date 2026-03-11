GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü açıldı

Çığ nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı. Kenti Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine çığ düştü. Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kara yolunda küçük araçların geçişine kontrollü olarak izin verildi.

