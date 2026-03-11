Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da çığ tatbikatı gerçekleştirildi

        Ardahan'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ekiplerin katılımıyla çığ ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Yalnızçam Kayak Tesisleri'ndeki tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kayakçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, Karayolları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sağlık ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü.

        Ekiplerin çalışması sonucunda çığ altında kalan 3 kayakçı başarılı şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Tatbikat kapsamında ayrıca elektrik kesintisi senaryosu doğrultusunda teleferikte mahsur kalan bir kişi, ekiplerce tahliye edilerek güvenli alana alındı.

        Tatbikatın, olası afet ve acil durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

