        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan vali yardımcılığından Yozgat vali yardımcılığına atanan Kasımoğlu, görevinden uzaklaştırıldı

        Ardahan vali yardımcısı iken Yozgat vali yardımcılığı görevine atanan Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 00:27
        Ardahan Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Kasımoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

        "Ardahan vali yardımcısı olarak görev yapmakta iken 5 Mart itibariyle Yozgat vali yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış, ilgili soruşturma sonucunda, aynı kanunun 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

