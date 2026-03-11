Ardahan'da karlı arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ardahan'da bir tilki karlı arazide yiyecek ararken kayda alındı. Kentte soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Merkeze bağlı Tepeler köyü bölgesine gelen tilki, burada yiyecek arayışına başladı. Karlı arazide bir süre dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.