Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da karlı arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi

        Ardahan'da bir tilki karlı arazide yiyecek ararken kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da karlı arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi

        Ardahan'da bir tilki karlı arazide yiyecek ararken kayda alındı.

        Kentte soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

        Merkeze bağlı Tepeler köyü bölgesine gelen tilki, burada yiyecek arayışına başladı.

        Karlı arazide bir süre dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
        Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor

        Benzer Haberler

        Ardahan'da çığ tatbikatı gerçekleştirildi
        Ardahan'da çığ tatbikatı gerçekleştirildi
        Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iftar programı
        Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iftar programı
        Mart ayında Ardahan buz kesti; Göle eksi 25 derece
        Mart ayında Ardahan buz kesti; Göle eksi 25 derece
        2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'ne çığ düştü
        2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'ne çığ düştü
        Vali Yardımcısı Kasımoğlu, görevinden uzaklaştırıldı
        Vali Yardımcısı Kasımoğlu, görevinden uzaklaştırıldı
        Ardahan vali yardımcılığından Yozgat vali yardımcılığına atanan Kasımoğlu,...
        Ardahan vali yardımcılığından Yozgat vali yardımcılığına atanan Kasımoğlu,...