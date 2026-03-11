Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda çığ nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.
Kenti Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine çığ düştü.
Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
