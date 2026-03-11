Canlı
        Ardahan Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolunda çığ nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 17:34
        Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolunda çığ nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

        Kenti Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine çığ düştü.

        Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

        Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

