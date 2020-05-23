Başkan Demir’in Ramazan Bayramı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Demir, mesajında, “Bayramlar kırgınlık ve küskünlüklerin unutulup, dostlukkardeşlik, sevgisaygı, yardımlaşma ve dayanışmanın canlı tutulduğu özel günlerdir. Hayır, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği, küskünlerin barıştığı, huzurla geçireceğimiz bir bayram diliyorum. Bu vesileyle değerli Ardahanlı hemşerilerim ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını tebrik eder selam ve saygılarımı sunarım” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.