Vali Hüseyin Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası İnşaatında incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Bünyesinde; 112 Ambülans ve Acil Yardım, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 110 Yangın İhbar, 122 AFAD ve 177 Orman Yangın İhbar hatlarını tek numarada birleştirecek olan 112 Çağrı Merkezi inşaatını yerinde inceleyen Vali Öner, inşaat çalışmalarının durumu hakkında kurumun müdürü ve yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

Türkiye’de birden fazla olan acil çağrı numaralarının 112 Çağrı Merkezi’nde toplanacağını belirten Vali Öner, “112 Acil Çağrı Merkezine gelen acil çağrılar, tecrübeli ve eğitimli ‘Çağrı Karşılama Personeli’ tarafından alınacak. Daha sonra vatandaşlarımızın talebiyle zaman kaybedilmeden ihtiyaç duyulan, Sıhhi İmdat, Polis, Jandarma, Yangın İhbar, Orman Yangın ve AFAD personelinin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları sağlanacak. 112 Acil Çağrı Merkezinin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükü de azaltılmış olacak ve daha etkin çalışmalar vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” dedi.

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