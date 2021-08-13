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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem ayı dolayısıyla Damal'da iftar programı düzenlendi

İHA

Muharrem ayı dolayısıyla Damal'da iftar programı düzenlendi

Ardahan Valiliğince Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Damal ilçesindeki cem evinde düzenlenen program, Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Oruçların açılması ile Damal Merkez Cem Evi Dedesi Aliekber Gökten’in yemek duası ile program devam etti.
Son olarak programda bir konuşma yapan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, katılımcıların muharrem ayını tebrik ederek, "Birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü değerlerimizi Yunus Emreler, Hacı Bektaşı Veliler, Hazreti Mevlanalardan aldık. Onların Anadolu'muzda oluşturduğu bu kimlik katlanarak, güçlenerek bugünkü birlik, beraberlik ve medeniyetimizi teşkil etmiştir." dedi.
Bu kültür ve birlikteliği bizzat yaşamak adına bir arada olmayı istediklerini belirten Öner, "Bu ülkenin Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, her türlü etnik ve dini yapısıyla medeniyetimizin vazgeçilmez, ayrılmaz, çok değerli parçasıdır. Bu değerlerimiz bizi güçlü kıldı. Bu ay birçok din ve kültür açısından kıymetlidir" ifadelerini kullandı.
Vali Öner, ayrıca herkese covid19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Programa, Kaymakam Ali Recai Yerlikaya, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal ve vatandaşlar katıldı.

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