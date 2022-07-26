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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avcılar Mahallesi Yayla Festivali’ne yoğun ilgi

İHA

Avcılar Mahallesi Yaylası'nda bir araya gelen çok sayıda kişi, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Halayların çekildiği festivalde yerel sanatçılar da sahne aldı.

Avcılar Mahallesi Yayla Festivali’ne yoğun ilgi

Avcılar Mahallesi Yaylası'nda bir araya gelen çok sayıda kişi, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Halayların çekildiği festivalde yerel sanatçılar da sahne aldı.
Etkinliğe Vali Hüseyin Öner, İlçe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Vekili Hüseyin Aslan, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve temel amacı, birlik beraberlik, kardeşlik olan Yayla Festivalinde konuşan Vali Hüseyin Öner, “Bugün Hanak ilçemize bağlı Avcılar mahallemizin 2300 rakımlı yaylasında siz değerli hemşehrilerimizle bir araya gelme imkânı bulduk. Temmuz ayı ilimizde festivaller, şölenler ve şenliklerin yapıldığı ve gurbetle sılayı buluşturan anlamlı ve güzel etkinliklerin yoğun olduğu bir ay olarak geçiyor. Her ilçemizin kendine has doğal güzellikleri ve kültürel değerleri var. Bu tarzdan etkinliklerle bu değerlerimiz yaşatmanın gayreti içinde oluyoruz. Bizim şehrimiz hepimizin bildiği gibi Anadolumuzun büyük şehirlere en çok göç vermiş illerinden biri. Dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz memleketlerini unutmamışlar, buraya karşı heyecan duyuyorlar, buraya olan özlem ve sevgilerini her fırsatta belli ediyorlar. Kurdukları derneklerle, vakıflarla şehirlerini yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Dışarıdaki, şehrimiz dışında yaşadıkları yerlerde yaptıkları etkinliklerle kültürlerini yaşatmanın gayreti içindeler. Bugün burada düzenlenen “Avcılar Yayla Festivali” etkinliğide şehrimiz dışında yaşayan ve yaz aylarında buraya gelen hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz önemli bir etkinlik. Şehrimizin kültürünün yaşatılması, ilimizin, ilçemizin sosyal dokusuna uyan etkinliklerle vatandaşlarımızın hayatının zenginleştirilmesi, eğlenceli hale getirilmesi insanların hayatına dokunma adına çok kıymetli. Ben bu şölenin ve ilimizde yapılacak olan diğer şenlik ve festivallerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, sevgi ve saygının pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi
Protokolün yaptığı konuşmaların ardından Vali Öner, beraberindekilerle birlikte yöresel aşıkların sazlı sözlü türküleri eşliğinde halay çekti, alanda bulunan vatandaşlar ile sohbet etti.

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