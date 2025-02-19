Balayında bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız çift, Trabzon'a ulaştı

Japonya'nın etrafını dolaşacağız. Ama hangi şehre gideceğimize henüz karar vermedik. 2 aydır Türkiye'deyiz. Bu bizim için bir hayaldi. Bu yolculuğu evlenmeden önce planlamıştık. Bu bizim için yeni ve güzel bir heyecan. Anı olarak kalmasını istedik. Bu yolculuk yaklaşık 1 yılımızı alacak gibi duruyor. Kar yağışında değil de yağmurlu havalarda seyahat etmek tabii daha kolay oluyor. Yerde kar olunca yolda tehlike oluyor. Yarın kar yağışının geleceğinden haberdarız. Zorlu bir yolculuk olacak" dedi.