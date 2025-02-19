SBÜ İbn-i Sina’nın doğduğu Efşene köyünde doktor ve sağlık profesyonelleri yetiştiriyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Osmanlı'nın modern tıp eğitiminin temellerini atan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin mirasını devralarak, Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olarak faaliyetini sürdürüyor. Üniversite, sağlık profesyonelleri yetiştirme misyonunu günümüzde de devam ettirerek birçok ülkede eğitim yatırımları yapıyor. Bu kapsamda Özbekistan, Somali, Sudan ve Suriye’de eğitim fakülteleri ve yüksekokullar açan SBÜ, yakın gelecekte Bangsamoro ve Bosna Hersek’te de sağlık eğitim kurumları kurmaya hazırlanıyor. Üniversitenin Kudüs ve Doğu Akdeniz Üniversiteleri ile de sağlık eğitimi alanında yakın iş birlikleri bulunuyor. Bu iş birlikleri çerçevesinde, ilerleyen dönemlerde farklı ülkelerde yeni fakülte ve yüksekokulların açılmasının da gündemde olduğu belirtiliyor.

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İBN-İ SİNA’NIN KÖYÜ BİLİM YUVASI OLDU

Üniversitenin uluslararası sağlık eğitim faaliyetleri arasında en dikkat çekici olanı, tıbbın babası olarak kabul edilen İbn-i Sina’nın doğduğu Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde hekim ve sağlık profesyoneli yetiştirmesi. Üniversite, bu yılki mezuniyet törenini bu köyde gerçekleştirecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuyla ilgili olarak, “İbn-i Sina’nın izinde yeni nesiller yetiştiriyoruz. Buhara’da açtığımız fakülte ve yüksekokulumuzda yetişen hekim ve sağlık personeli sadece Özbekistan’a değil tüm bölgeye hizmet edecek nitelikte eğitim alıyor. Mezuniyet törenimizi İbn-i Sina’nın doğduğu köyde yapacak olmamız, bu tarihi sürekliliğin en anlamlı göstergesidir” diyor.

YENİ ÜLKELERDE YENİ HEDEFLER

Rektör Aydın, Özbekistan’ın ata yurdumuz olduğunu vurgulayarak devam ediyor; “Özbek kardeşlerimizle ortak medeniyeti, ortak tarihi ve ortak inançları paylaşıyoruz. Bizim kardeşliğimiz sadece günümüzden değil, geçmişimizden, tarihin derinliklerinden gelmektedir. Bu nedenle Özbekistan’a başta sağlık eğitimi olmak üzere her türlü desteği sunmaktan onur duyuyoruz. İbn-i Sina’nın mirasını yaşatarak, onun izinde yeni nesil hekimler ve sağlık profesyonelleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Aramızdaki kadim bağları daha da güçlendirmek ve sağlık alanında kalıcı bir iş birliği oluşturmak en önemli hedeflerimizden biri. SBÜ olarak bir diğer hedefimiz ise uluslararası iş birliklerini daha da geliştirerek birçok ülkede yeni fakülte ile yüksekokullar açarak sağlık eğitimi alanında küresel çapta bir marka olmaktır.