Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz yeni konut kampanyasını açıklıyor.

Tanıtımda konuşan "Emlak Konut olarak kazançlı yatırım kampanyasını başlatıyoruz. Farklı gelir gruplarına hitap etmek adına 25 farklı projemizle ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunacağız" ifadelerini kullandı.

Projenin İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsadığı belirtildi.

Buna göre birinci modelde peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunurken, aylık 0,99 vade farkı ve 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak. İkinci modelde ilk 12 ay taksiti Emlak Konut karşılarken, yüzde 12'lik bir kazanç elde edilecek. Yüzde 1,29 vade farkı ve 60 aya kadar taksit imkanı olacak. 3. madelde ise leasing destekli finansman modeli sunulacak. Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla Emlak Katılım ile finansman imkanı sağlanacak. 120 aya kadar vade imkanı sunulacak.

Son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak açıklandı.