Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.936,63 %0,20
        DOLAR 36,3004 %0,05
        EURO 37,9813 %0,13
        GRAM ALTIN 3.425,68 %0,12
        FAİZ 39,29 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 38,40 %0,20
        BITCOIN 95.776,00 %0,81
        GBP/TRY 45,8248 %0,08
        EUR/USD 1,0454 %0,08
        BRENT 76,20 %0,47
        ÇEYREK ALTIN 5.600,98 %0,12
        Haberler Ekonomi Emlak Son dakika: Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı - Emlak Haberleri

        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı

        Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz yeni konut kampanyasını açıklıyor. Tanıtımda konuşan "Emlak Konut olarak kazançlı yatırım kampanyasını başlatıyoruz. Farklı gelir gruplarına hitap etmek adına 25 farklı projemizle ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunacağız" ifadelerini kullandı. Projenin İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsadığı belirtilirken son başvuru tarihinin 23 Mart olduğu ifade edildi

        Giriş: 19.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz yeni konut kampanyasını açıklıyor.

        Tanıtımda konuşan "Emlak Konut olarak kazançlı yatırım kampanyasını başlatıyoruz. Farklı gelir gruplarına hitap etmek adına 25 farklı projemizle ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunacağız" ifadelerini kullandı.

        Projenin İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsadığı belirtildi.

        Buna göre birinci modelde peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunurken, aylık 0,99 vade farkı ve 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak. İkinci modelde ilk 12 ay taksiti Emlak Konut karşılarken, yüzde 12'lik bir kazanç elde edilecek. Yüzde 1,29 vade farkı ve 60 aya kadar taksit imkanı olacak. 3. madelde ise leasing destekli finansman modeli sunulacak. Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla Emlak Katılım ile finansman imkanı sağlanacak. 120 aya kadar vade imkanı sunulacak.

        Son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Trump'tan AP'ye ambargo
        Trump'tan AP'ye ambargo
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?