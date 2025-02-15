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        Ardahan Valisi Çiçek, buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde off-road aracıyla gösteri yaptı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde off-road aracıyla gösteri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:24 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:24
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        Ardahan Valisi Çiçek, buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde off-road aracıyla gösteri yaptı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde off-road aracıyla gösteri yaptı.

        Bugün 9'uncusu düzenlenen "Altın At Kristal Buz Festivali" etkinlikleri kapsamında Erzurum'dan Çıldır Gölü'nün üzerine gelen off-road araçları gösteri yaptı.

        Eşi Berna Çiçek ile aracın birine binen Vali Çiçek, yaptığı gösteriyi sosyal medya hesabında paylaştı.

        Paylaşımını, Ardahan müzikleri eşliğinde, "Ardahan Çıldır Gölü’nde drift yaptık. Erzurum macera off-road ekibine teşekkür ederim" notuyla yapan Çiçek, "Biraz önce Çıldır Gölü'nde etkinlikler oldu. Şimdi de Erzurum off-road ekibinin araçlarıyla drift gösterisi yapıyoruz. Bir hayli keyifli etkinlik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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