Ardahan Valisi Çiçek, buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde off-road aracıyla gösteri yaptı

Paylaşımını, Ardahan müzikleri eşliğinde, "Ardahan Çıldır Gölü’nde drift yaptık. Erzurum macera off-road ekibine teşekkür ederim" notuyla yapan Çiçek, "Biraz önce Çıldır Gölü'nde etkinlikler oldu. Şimdi de Erzurum off-road ekibinin araçlarıyla drift gösterisi yapıyoruz. Bir hayli keyifli etkinlik." ifadelerini kullandı.

Eşi Berna Çiçek ile aracın birine binen Vali Çiçek, yaptığı gösteriyi sosyal medya hesabında paylaştı.

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