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        Çıldır Gölü'nde renkli festival

        ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, 9'uncu Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:10
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        Çıldır Gölü'nde renkli festival
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        ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, 9'uncu Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

        Ardahan'ın doğal ve turistik zenginliklerinin tanıtılması amacıyla organize edilen 9'uncu Altın At Kristal Buz Festivali, Çıldır Gölü'nde birbirinden renkli etkinliklerle başladı. Ardahan Valiliği ile Çıldır Belediyesi tarafından düzenlenen festivale, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Çıldır Gölü, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

        Buz tutan göl üzerinde, atlı okçuluk, güreş gösterisi, cirit, rahvan at yarışı, dörtnal at yarışı, atlı kızak yarışı yapıldı. Eskimo usulü balık avının da yapıldığı festivalde, çekişmeli geçen karşılaşmalar sırasında attan düşen ciritçiler izleyenleri heyecanlandırdı. Festival, yöre halkının davul zurna eşliğinde halay çekmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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