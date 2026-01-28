Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da gün batımında kuşların süzülüşü görüntülendi

        Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde kuşların süzülüşü güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 20:03 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:03
        Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde kuşların süzülüşü güzel görüntü oluşturdu.

        Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

        Kuşlar, sıfırın altında 5 derece soğuk havaya rağmen dakikalarca gökyüzünde kaldı.


        Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, gün batımının oluşturduğu kızıllıkla güzel görüntü oluşturdu.

