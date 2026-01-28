Ardahan Valisi Çiçekli, Damal bebeklerin boncuk işlemini yaparak üretime katkı sundu

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Damal Bebek Evi'nde usta öğreticilerle bebeğin ince işçilik gerektiren boncuk işlemini yaptı.



Çiçekli, Damal ilçesinin adıyla anılan, geleneksel giysili bebeklerin üretiminin yanı sıra satışının yapıldığı tesisi ziyaret etti.





Burada üretime ilişkin usta öğreticilerden bilgi alan Çiçekli, iç piyasanın yanı sıra dünyaya da pazarlanan bebekleri inceledi.





Vali Çiçekli, eline aldığı iğneyle bebeğin ince işçilik gerektiren boncuk işlemini yaparak üretime katkı sundu.



Bebeklerin yapımının ayrı incelik ve maharet istediğini ifade eden Çiçekli, usta öğreticilerin hazırladığı çayı kendisi doldurup içtikten sonra buradan ayrıldı.

