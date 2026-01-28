Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan Valisi Çiçekli, Damal bebeklerin boncuk işlemini yaparak üretime katkı sundu

        Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Damal Bebek Evi'nde usta öğreticilerle bebeğin ince işçilik gerektiren boncuk işlemini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:26 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Valisi Çiçekli, Damal bebeklerin boncuk işlemini yaparak üretime katkı sundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Damal Bebek Evi'nde usta öğreticilerle bebeğin ince işçilik gerektiren boncuk işlemini yaptı.

        Çiçekli, Damal ilçesinin adıyla anılan, geleneksel giysili bebeklerin üretiminin yanı sıra satışının yapıldığı tesisi ziyaret etti.


        Burada üretime ilişkin usta öğreticilerden bilgi alan Çiçekli, iç piyasanın yanı sıra dünyaya da pazarlanan bebekleri inceledi.


        Vali Çiçekli, eline aldığı iğneyle bebeğin ince işçilik gerektiren boncuk işlemini yaparak üretime katkı sundu.

        Bebeklerin yapımının ayrı incelik ve maharet istediğini ifade eden Çiçekli, usta öğreticilerin hazırladığı çayı kendisi doldurup içtikten sonra buradan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"

        Benzer Haberler

        Ardahan Valisi Çiçekli'den spor kulübüne "tosun" desteği çağrısı
        Ardahan Valisi Çiçekli'den spor kulübüne "tosun" desteği çağrısı
        Kırağı sonrası görsel şölen oluştu
        Kırağı sonrası görsel şölen oluştu
        Göle ilçesi eksi 20 dereceyle dondu
        Göle ilçesi eksi 20 dereceyle dondu
        Posof'ta karla mücadele
        Posof'ta karla mücadele
        Ardahan'da çok sayıda kuşun aynı anda uçuşu güzel görüntüler oluşturdu
        Ardahan'da çok sayıda kuşun aynı anda uçuşu güzel görüntüler oluşturdu
        Ardahan'da kontrollü geçişin yapıldığı kara yollarında ulaşım normale döndü
        Ardahan'da kontrollü geçişin yapıldığı kara yollarında ulaşım normale döndü