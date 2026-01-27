Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan Valisi Çiçekli'den spor kulübüne "tosun" desteği çağrısı

        Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, muhtarlara Serhat Ardahanspor'a "tosun" desteği verilmesi çağrısında bulundu.

        Giriş: 27.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:44
        Ardahan Valisi Çiçekli'den spor kulübüne "tosun" desteği çağrısı
        Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, muhtarlara Serhat Ardahanspor'a "tosun" desteği verilmesi çağrısında bulundu.

        Çiçekli, beraberindekilerle, 80. Yıl Şehir Stadyumu'na gelerek burada Bölgesel Amatör Lig'de futbol oynayan Serhat Ardahanspor'un sporcularını ziyaret etti.

        Sporculara, baklava ikramında bulunan Çiçekli, çalışmalarda başarılar diledi.

        Kulübe yardım çağrısında bulunan Çiçekli, "Bütün şehre bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buna herkesin karşılık vereceğine yürekten inanıyorum. İş dünyamızı zaten bekliyoruz. Onlar gerekeni yapacaklar ama muhtarlara ne diyeceğim? Muhtarlıklarımız olarak sizler de birer tosun verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

        Alandaki muhtarlardan "evet" yanıtı alan Çiçekli, teşekkür ederek stattan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

