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        "Sibirya soğukları" nedeniyle Ardahan Göle'de hayat zorlaştı

        GÜNAY NUH - Dondurucu soğukların yaşandığı ve her tarafın buzla kaplandığı Ardahan'ın Göle ilçesinde, "Sibirya soğukları" nedeniyle hayat durma noktasına geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:01
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        "Sibirya soğukları" nedeniyle Ardahan Göle'de hayat zorlaştı
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        GÜNAY NUH - Dondurucu soğukların yaşandığı ve her tarafın buzla kaplandığı Ardahan'ın Göle ilçesinde, "Sibirya soğukları" nedeniyle hayat durma noktasına geliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceye kadar düştüğü ilçede, sabah ve gece saatlerinde yollar, kaldırımlar, araç ve iş yeri camları buzla kaplanıyor.

        Gün batımı sonrası "Sibirya soğukları" nedeniyle sessizliğe bürünen ilçede, evlerin bacalarından sürekli dumanlar yükseliyor.

        Sürücülerinin akü boşalması ve donma nedeniyle araçlarını çalıştırmakta dahi güçlük çektiği yaklaşık 6 bin nüfuslu ilçe merkezinde, sürekli buz tutan su şebekeleri nedeniyle belediye ekipleri de yoğun mesai yürütüyor.

        İlçede asayiş ve güvenliği sağlayan polis ve jandarma ekipleri buz kesen havada sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Şebeke sularımızda donmalar meydana geldi"

        Göle Belediye Başkan Vekili Beyza Atalay, AA muhabirine, soğukların aralıksız sürdüğünü söyledi.

        İlçenin rekor derecede soğuk günler yaşadığını ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

        "Bu yıl çok soğuk. Geçen yıl da soğuktu ama belli aralıklarla soğuktu. Bu yıl biz üst üste bu soğuğu yaşadık. Sıfırın altında 30 dereceleri gördük. Bundan kaynaklı olarak şebeke sularımızda donmalar meydana geldi. Vatandaşlarımız mağdur oldu ama bizler onların mağduriyetini giderdik. Soğuklar halen devam ediyor. Araçlarımızda donmalar meydana geldi."

        Aracı donan vatandaşlardan Sinan Irmak da soğuklar nedeniyle çok zorlandıklarını ve sabırla yazı beklediklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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