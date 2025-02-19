Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
İstanbul'da, sevgilinden ayrılan iş insanı günlerce tehdit ve şantaj kâbusu yaşadı. Ayrılık kararı üzerine, sevgilisine aldığı lüks aracı geri isteyen iş insanı, organize bir suç örgütü tarafından 'Cinsel içerikli görüntüler' üzerinden tehdit edildi. Ardından aracın geri verilmeyeceğini söyleyen çete, iş insanına "Sana 25 milyon TL ceza kestik" tehdidinde bulundu. Bununla yetinmeyen çete, iş insanın evini kurşunladı. Haberin detayı özel haberimizde...
İstanbul’da, akıllara durgunluk veren olay iki hafta önce yaşandı. Beş yıldır birlikte olduğu 40 yaşındaki M.K. isimli kadından ayrılmak isteyen 65 yaşındaki iş adamı M.Ş.’nin başına gelmeyen kalmadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, iş insanı M.Ş.’nin Anadolu Yakasında bulunan evi kurşunların hedefi oldu.
EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Evi kurşunlanan iş insanı M.Ş. soluğu Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde aldı. Saldırganlardan şikayetçi olan M.Ş.’nin ifadesinde şoke eden detaylar ortaya çıktı.
SEVGİLİYE LÜKS ARAÇ HEDİYESİ
İddialara göre iş insanı M.Ş., M.K. adlı kadınla 5 yıllık bir sevgili hayatı yaşadı. Bu ilişkileri boyunca iş insanı sevgilisine milyon liralar harcadı. En son ise sevgilisine lüks bir araç satın aldı.
"ARACI GERİ VERMEYECEĞİZ"
İddialara göre iş insanı M.Ş. ayrıldığı sevgilisinden satın aldığı lüks aracı geri istedi. Bunun üzerine aracı geri vermeyi kabul eden M.K., iş insanını bir kafeye çağırdı. Kafeye giden iş insanı eski sevgilisinin yanında iki kişiyi gördü. Bu iki kişi, iş insanını tehdit ederek aracın geri verilmeyeceğini söyledi. Bu tehdit üzerine durumu kabullenen iş insanı M.Ş. kafeden ayrıldı.
"SANA 25 MİLYON CEZA KESTİK"
Bir süre sonra iş insanına yeni tehditler gelmeye başladı. Sevgilisi ile ilişki yaşadığı dönemde çekilen uygunsuz fotoğrafları kendisine gönderen şüpheliler, M.Ş.'yi, “Sana ceza kestik cezan 25 milyon oldu. Parayı öde yoksa bu fotoğraflar internet dünyasında yayarız. Herkes görür" diye tehdit etti.
Bununla yetinmeyen şüpheliler, iş insanına ait tüm kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini belirterek paranın verilmesi için tehditler yağdırdı.
EN SON EVİ KURŞUNLANDI
Bu tehditler üzerine sevgilisine verdiği aracı almaktan vazgeçen iş insanın bu kez evi kurşun yağmuruna tutuldu. Tüm bu yaşananları dinleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri Anadolu Adliyesi Örgütlü Suçlar Savcısının talimatı üzerine çalışma başlattı.
KAMERA KAYITLARINDAN SUÇ ÖRGÜTÜNE
Anadolu yakasında yaşanan kurşunlama olayından yola çıkan dedektifler, kamera görüntülerini Avrupa yakasına kadar izleyerek önce silahlı saldırıyı düzenleyen kişiyi tespit etti. Ardından bağlantıları inceleyen gasp dedektifleri önemli bir organize suç örgütünü belirledi.
SEVGİLİSİ AZMETTİRİCİ
Elde edilen delillerin ardından Anadolu Adliyesi Örgütlü Suçlar Savcısının talimatı üzerine organize suç örgütüne yönelik 9 ilçede, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda olayı azmettirdiği iddia edilen iş insanın sevgilisi M.K. başta olmak üzere 14 kişilik suç örgütü elemanı yakalandı.
Yapılan çalışmalarla çetenin içinde bir de panelci diye tabir edilen bir kişinin de yer aldığı belirlendi. Panelci kişinin, iş insanın bilgilerini çeteye veren kişi olduğu tespit edildi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan bu çalışmaların sonucunda, iş insanına şantajda bulunarak tehdit eden ve ardından evini kurşunlayan çetenin tamamı çökertildi. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen çetenin 9 mensubu ile iş insanın sevgilisi M.K. adlı kadın cezaevine gönderildi.