Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica, sahasında Monaco'a ile 3-3 berabere kaldı. Toplamda 4-3'lük skor elde eden Portekiz ekibi bir üst tura yükseldi. Benfica'ya turu getiren gollerin ikisi milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi. Portekiz basını, attıkları gollerle bir üst turun kilidini açan milli futbolcularımızı manşetlerine taşıdı.
"Devler Ligi" play-off turunda Benfica, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti.
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Takumi Minamino'nun golüyle 32. dakikada eşitliği sağlayan Monaco, 51. dakikada Eliesse Ben Seghir ile 2-1 öne geçti.
Vangelis Pavlidis'in 76. dakikadaki penaltı golüyle Benfica, 2-2 eşitliği yakaladı ancak 81. dakikada Monaco, George Osrzehmen Ilenikhena ile tekrar üstünlük kurdu.
Benfica'nın "10" numarası milli futbolcu Orkun Kökçü, 84. dakikada "10 numara" dokunuşla karşılaşmanın skorunu belirledi.
Milli futbolcular Orkun ve Kerem'in gol attığı karşılaşmanın ardından Benfica, adını 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Portekiz basını, milli futbolcularımız Kerem ve Orkun'u övgüyle manşetlerine taşıdı.
İşte Kerem ve Orkun için atılan bazı manşetler:
"ORKUN KİNG"
Goalpoint: Elemelerin kahramanı, klasıyla belirleyici golü atan Türk, aynı zamanda Benfica'nın en iyi reytinge sahip oyuncusu oldu. Orkun Kökçü, golün yanı sıra 3 tane şut pası, 7 tane ileri pas atışı yaptı ve girdiği 6 ikili mücadeleden dördünü kazandı.
"BENFİCA'NIN KAHRAMANI"
Record: Orkun Kökçü, Estádio da Luz'daki geceyi Benfica'nın kahramanı olarak tamamladı ve Monaco ile oynanan maçta beraberliği sağlayan golü atarak, takımının Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmasını sağladı.
"BENFİCA'NIN ÖNEMLİ BİR DİŞLİSİ"
Zerozero: Orkun Kökçü, Kartallar'ın en istikrarsız döneminde bile orta sahadaki en net görüşlü oyunculardan biriydi. Geliştirilmiş muhakeme yeteneği ve savunmayı daha gelişmiş oyuncularla buluşturma yeteneğiyle eski Feyernoord oyuncusu, Bruno Lage tarafından yağlanan makinenin önemli bir dişlisi.
"SON GÜLEN ORKUN KÖKÇÜ OLDU"
Observador: Zorlu maçta son gülen Orkun Kökçü oldu ve Benfica tur atladı.
"SON GÜLEN ORKUN KÖKÇÜ OLDU"
Observador: Zorlu maçta son gülen Orkun Kökçü oldu ve Benfica tur atladı.
"7 ARALIK'TAN BU YANA SESSİZDİ"
Abola: 7 Aralık'tan bu yana gol atamayan Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis'in pasında Monaco karşısında sonunda golünü attı.