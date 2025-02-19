Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun

"BENFİCA'NIN ÖNEMLİ BİR DİŞLİSİ"

Zerozero: Orkun Kökçü, Kartallar'ın en istikrarsız döneminde bile orta sahadaki en net görüşlü oyunculardan biriydi. Geliştirilmiş muhakeme yeteneği ve savunmayı daha gelişmiş oyuncularla buluşturma yeteneğiyle eski Feyernoord oyuncusu, Bruno Lage tarafından yağlanan makinenin önemli bir dişlisi.