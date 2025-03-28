Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet'e göre Arefe günü oruç tutmanın önemi nedir ve oruca nasıl niyet edilir?
Arefe günü olup oruç tutmak isteyenler Ramazan Bayramı arifesinde oruç tutulup tutulmayacağını araştırıyor. Arefe günü orucunun tutmanın sevabına dair Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) hadislerinde de bilgiler bulunmaktadır. Ramazan Bayramına girmeden önce Müslümanlar için anlamı büyük olan arefe günü idrak edilecek. Peki Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, oruca nasıl niyet edilir?
Arefe günü oruç tutmanın sevabı araştırılıyor. Huzur ve bereket ayı, on bir ayın sultanı Ramazan devam ederken müslüman alemi bayramı karşılamaya hazırlanıyor. İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı tatili 9 güne çıktı. Bayram öncesinde ise arefe günü var. Peki Arefe günü oruç tutulur mu, oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, oruca nasıl niyet edilir?
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.
Peygamberimiz şöyle buyuruyor;
“En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500)
“Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) şeklinde bir hadis mevcuttur.
AREFE GÜNÜ ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
ZİLHİCCE AYINDA VE AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).