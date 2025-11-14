Habertürk
        Ariana Grande'ye kırmızı halıda saldırı: Hep aynı tacizci sahnede

        Ariana Grande'ye kırmızı halıda saldırı: Hep aynı tacizci sahnede

        Ariana Grande, yeni filminin galasında 'Kırmızı halı işgalcisi' olarak bilinen Johnson Wen'in saldırısına uğradı

        Giriş: 14.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:43
        8 yıl önce, Ariana Grande'nin İngiltere'deki Manchester Arena'da verdiği konser esnasında bir bombalı terör saldırısı gerçekleşmiş, 22 kişi ölmüş ve binden fazla kişi yaralanmıştı. Ölümden dönen Grande, bu olaydan sonra derin bir depresyona girmişti.

        32 yaşındaki Ariana Grande, dün kırmızı halıda yürürken yeni bir saldırı korkusu yaşadı. Kariyerine oyunculuk başarısını da ekleyen ünlü şarkıcı, başrolde yer aldığı 'Wicked: For Good' filminin Singapur galasında, internette 'Pijama Adam' lakabıyla tanınan Johnson Wen'in saldırısına uğradı.

        Ariana Grande, rol arkadaşı Cynthia Erivo'nun yanında yürüyordu. Erivo, tacizcinin bariyerleri aşıp kendilerine doğru koştuğunu görünce cesurca rol arkadaşının önüne atıldı. İnternette geniş çapta paylaşılan videoda, Wen'in Universal Studios'ta kaçmaya çalışan Grande'ye doğru hamle yapıp kolunu onun omzuna attığı görülüyordu.

        Etkinlikteki bir grup güvenlik görevlisi, saldırganı uzaklaştırdı. Ariana Grande'yi, rol arkadaşı Cynthia Erivo'nun teselli ettiği görülürken, ünlü şarkıcının yaşadığı olay nedeniyle sarsıldığı anlaşılıyordu.

        Saldırgan Johnson Wen, Instagram'da o anlardan kesitler paylaşarak; "Sevgili Ariana Grande, seninle sarı halıda zıplamama izin verdiğin için teşekkür ederim" yazdı.

        Avustralyalı olduğu öğrenilen Johnson Wen, şoke edici olayın haberi duyulduktan kısa bir süre sonra Instagram'da bir klip paylaştı. 25 yaşındaki saldırgan, önünde 'İsa' yazan beyaz bir tişört giymiş haldeydi ve "Tutuklandıktan sonra özgürüm" notunu düştü.

        'Kırmızı halı işgalcisi' olarak bilinen Johnson Wen, konserlere ve etkinliklere izinsiz girmesiyle tanınıyor. Güvenlik görevlileri tarafından zorla uzaklaştırılıncaya kadar ünlülere sarkıntılık ediyor.

        Ağustos ayında Melbourne'deki The Weeknd konserine izinsiz girmiş, temmuz ayında The Chainsmokers'ın Sidney konserinde güvenlik görevlileri tarafından sahneden indirilmişti.

        Haziran ayında, Sidney'deki bir konserde Katy Perry'nin yanına, sahneye çıkmıştı.

        Aynı saldırgan, Katy Perry'nin sahnesine de çıktı
        Aynı saldırgan, Katy Perry'nin sahnesine de çıktı

        Johnson Wen, konserler veya oyuncularla sınırlı kalmıyor; büyük spor etkinlikleri sırasında stadyumlarda koşturmasıyla da biliniyor. Paris 2024'teki 100 metre Olimpiyat Finali'nde barikatı atlayarak gecikmeye neden olmuş ve 2023 Kriket Dünya Kupası'nın aksamasına yol açmıştı.

        Aynı yıl, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda sahayı koşarak geçmeye çalışmış, ancak ayağı takılıp düşünce oyundan çıkarılmıştı.

