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        Haberler Müzik Ariana Grande yeni albümüyle rekor kırdı - magazin haberleri

        Ariana Grande yeni albümüyle rekor kırdı

        Ariana Grande 'Eternal Sunshine' adlı yeni çalışmasıyla bir günde en fazla dinlenen albüm rekoruna imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:18
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        Yeni albümüyle rekor kırdı
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        Ariana Grande 'Eternal Sunshine' adını verdiği albümüyle rekor kırdı. Spotify, Grande'nin albümünün 2024'te bir günde şimdiye kadar en fazla dinlenen albüm olduğunu açıkladı.

        30 yaşındaki şarkıcının 8 Mart'ta dinleyicilerle buluşan yedinci albümü, Billboard 200 albüm listesinde iki hafta 1 numarada kalan 'Positions' adlı çalışmasından bu yana zirveye yerleşen ilk albümü oldu. 'Positions', 2020'de Grammy'ye aday gösterilmişti.

        Grande, 'Eternal Sunshine' albümünden ilk şarkısı 'Yes, And?'i ocak ayında çıkardıktan sonra şarkı Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya yükseldi. Ünlü şarkıcının daha önce de 'Thank U, Next', 'Save Your Tears' ve '7 Rings' şarkıları bu listenin zirvesinde yer almıştı.

        Grande, bu yılın başlarında, 14 parçasıyla Spotify'da bir milyar dinlenme elde eden ilk kadın şarkıcı olarak müzik tarihine geçmişti.

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        #Ariana Grande
        #Spotify
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