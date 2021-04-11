BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Arif Güloğlu, Çok Güzel Hareketler 2 programına tedavisi nedeniyle ara verdi. İşte Arif Güloğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti.

Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda " Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.