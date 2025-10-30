Arifiye - Karasu kaç kilometre? Arifiye - Karasu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Arifiye-Karasu güzergahı, Sakarya ilinin iki farklı ve birbirini tamamlayan yüzünü birleştiren bir koridordur. Bu yol, Toyota gibi devlerin üretim yaptığı fabrikaların gölgesinden ayrılıp, fındık bahçelerinin ve mısır tarlalarının arasından geçerek Karadeniz'in serin sularına ve Türkiye'nin en büyük ikinci subasar ormanı olan Acarlar Longozu'na varan bir dönüşüm hikayesidir. Bir yanda sanayi ve lojistik, diğer yanda turizm ve doğa...

ARİFİYE - KARASU KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Sakarya'nın merkezi ilçelerinden biri olan Arifiye ile Karadeniz kıyısındaki Karasu ilçesi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça kısadır. En çok kullanılan ve en standart güzergah olan D020 (Adapazarı-Karasu) karayolu üzerinden yapılan ölçümlerde, iki merkez arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 60 kilometredir.

Bu kısa mesafe, aynı ilin sınırları içerisinde, bir saatlik bir zaman diliminde rahatlıkla kat edilebilecek, son derece pratik bir yolculuğa işaret eder. Yolun tamamının yüksek standartlı, bölünmüş yol olması, sürüş konforunu ve güvenliğini en üst düzeye çıkarır. Bu nedenle, Arifiye - Karasu kaç kilometre sorusunun yanıtı, günübirlik bir deniz kaçamağı veya doğa gezisi için ideal bir yakınlığı ifade eder. Planlama yaparken Arifiye - Karasu kaç km sorusunu 60 km olarak baz alarak, yolculuğun ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz.