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Arıza 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 25. son bölüm izle

Arıza 25. son bölümü SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Arıza dizisi yeni bölümleri ile her hafta SHOW TV ekranlarında diziseverlerle buluşuyor. İzleyiciler 'Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arıza 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 25. son bölüm izleme linki...

Arıza 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 25. son bölüm izle

Arıza dizisinin 25. son bölümünde Arıza'nın 25.Bölümünde; Zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim’e ulaşarak Balaban’ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. İzleyiciler Arıza 26. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Arıza 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arıza 25. son bölüm izleme linki...

ARIZA 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARIZA 25. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

ARIZA 25. SON BÖLÜM İZLE

Mithat, Balaban, Burak ve Murat’ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza’yı dize getirmeyi hedefler. Haşmet’in Ali Rıza’ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet’i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, ’Ali Rıza benim oğlum!’ der. Ali Rıza ve Mert, Halide’yle birlikte babalarının izini sürmek için babalarının mezar yerine giderler. Mezarlıkta hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

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